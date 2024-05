Djokovic fuori dagli Internazionali d’Italia | Sinner numero uno - dopo il Roland Garros

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – La sorprendente eliminazione di Novakal terzo turno degli(leggi qui) oltre a confermare il momento difficile del quasi 37enne serbo (li compirà il 22 maggio), ancora a secco di titoli e di finali in questo travagliato 2024, apre spiragli molto interessanti per Jannik, sempre più vicino aluno del ranking mondiale. Il 22enne altoatesinopotrebbe diventare 1 al mondoilanche senza scendere in campo a Parigi: la presenza dell’azzurro è in dubbio per il problema all’anca che ha provocato la rinuncia al torneo di Roma.si sta sottoponendo a terapie al JMedical, la struttura della Juventus a ...

Tabilo batte Djokovic in due set (6-2, 6-3). Sul campo principale del Foro Italico, Novak Djokovic sfida Alejandro Tabilo nel match valido per il terzo turno del torneo. Il primo set vede il tennista cileno ottenere un ampio vantaggio, trovando due ...

È una sconfitta clamorosa. Per il punteggio, per il tempo – troppo poco – in cui è maturata, per il rivale. Novak Djokovic , che in carriera ha vinto sei titoli al Foro Italico, è stato sconfitto da Alejandro Tabilo. Il cileno, numero 32 del mondo, ...

Roma, 12 maggio 2024 – Novak Djokovic eliminato oggi nel terzo turno degli Internazionali d’Italia (terra, montepremi 9.094.379 euro), torneo Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Il 36enne ...

