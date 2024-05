Djokovic | Dopo il colpo alla testa ho avuto nausea e vertigini per un’ora Farò esami medici

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2024) Oggi c’è stata l’eliminazione a sorpresa didal torneo di Roma. Il tennista serbo non ha ancora trovato la sua forma migliore in questa stagione e adesso il numero 1 è a rischio per Parigi. Queste le parole dila sconfitta. Come spiegheresti questa tua brutta partita? «Innanzitutto complimenti al mio avversario. Questa è la prima volta che lo affronto. È un giocatore di grande qualità, con un gioco completo. Non sono riuscito a trovare buone sensazioni in campo, sui miei colpi. Ero completamente fuori strada». Questo è collegato all’incidente della bottiglia d’acqua di venerdì sera? «Non lo so, a dire il vero. Devo verificare. È possibile. Non lo so. Devo fare degliper vedere cosa sta succedendo. L’allenamento di sabato è stato diverso. Ho fatto un allenamento ...