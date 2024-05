Distruggere Hamas e riprendere gli ostaggi | il sindaco di New York al tempio ebraico | GUARDA

(Di domenica 12 maggio 2024) Ildi New, Eric Adams, si è recato in visita alla comunità ebraica di Roma. “ndo questi volti voi state parlando della vostra gente. Per questo voglio essere chiaro, riportiamoli a casa e distruggiamo. Questo è quanto va fatto”, ha detto soffermandosi nei pressi di uno striscione che ricorda glirapiti il 7 ottobre dain Israele. Ad accogliere il primo cittadino della Grande Mela, Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. “È un piacere e un onore per la comunità ebraica di Roma ricevere ildi NewEric Adams. Questa è la comunità più antica del mondo al di fuori di Israele. Gli ebrei sono qui ininterrottamente da 2500 anni”, ha detto Fadlun aggiungendo poi: "Il...

