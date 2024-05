Diffidati Juventus-Salernitana - bianconeri a rischio squalifica vista del Bologna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Idi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono conquistare questi tre punti per tornare alla vittoria e, soprattutto, chiudere definitivamente il discorso relativo alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Nella prossima giornata ad attendere la formazione bianconera ci sarà la grande sfida contro il, che potrebbe valere la terza posizione in classifica. Nella lista deidei piemontesi c’è soltanto un giocatore che, in caso di ammonizione domani sera, salterebbe la sfida contro i rossoblù: si tratta di Andrea Cambiaso. IDELLAAndrea Cambiaso SportFace.