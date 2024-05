Diffidati Atalanta-Roma - giallorossi a rischio squalifica vista del Genoa

(Di domenica 12 maggio 2024) Idi, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra allenata da Daniele De Rossi, dopo l’eliminazione dall’Europa League, vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile conquistando la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’unico risultato a disposizione dei capitolini per continuare a sperare nell’Europa che conta è la vittoria, che permetterebbe loro di fare un importante passo avanti rispetto ai nerazzurri. Nella prossima giornata ad attendere la formazione bianconera ci sarà la sfida contro il, che potrebbe valere ancora molto in ottica europea. Nella lista deideifigurano ben quattro calciatori che, in caso di ammonizione domani sera, salterebbero la ...

Atalanta-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - atalanta-roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - Sfida Champions domenica alle 20,45 tra la super Atalanta di Gasperini e la Roma di De Rossi in difficoltà ultimamente.

Atalanta-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - atalanta-roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - I giallorossi sfidano i bergamaschi per un posto in Champions League. Ancora in dubbio Dybala, pronto Baldanzi al suo posto. Non ci sarà l'infortunato Spinazzola ...

Atalanta-Roma, i numeri: giallorossi imbattuti in trasferta con De Rossi - atalanta-roma, i numeri: giallorossi imbattuti in trasferta con De Rossi - Domani sarà il gran giorno di atalanta-roma, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A: numeri, statistiche, curiosità ...