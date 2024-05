Detenuti protestano e non rientrano in cella | ennesima follia

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì ad alta tensione, nella Casa Circondariale di Ariano Irpino, dove nella giornata di giovedì iristretti nella Seconda Sezione ex art. 32 si sono rifiutati di entrare in. “Con non poca difficoltà solo nella tarda serata i poliziotti di Ariano Irpino, che ancora una volta hanno dimostrato grande professionalità e spirito di sacrificio, sono riusciti a ripristinare l’ordine e la sicurezza”, sottolinea il Segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Tiziana Guacci. Il Sappe denuncia, per l’volta, la grave carenza di organico di Polizia Penitenziaria nell’istituto arianese. “L’organico previsto dal Decreto ministeriale 12 luglio 2023 prevede la presenza di n. 133 uomini e n. 5 donne nel ruolo agenti, attualmente la cd. forza operativa, ossia quella ...

