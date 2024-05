Depurazione Firmata a Ispra la nuova intesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Siglato aun accordo importante tra Alfa (società che gestisce il ciclo integrato dell’acqua nel territorio provinciale), Ato (Ufficio d’ambito territoriale), Jrc (centro comune di ricerca europeo) e Amministrazione comunale per garantire un servizio efficiente, tutelando l’ambiente. Il documento definisce gli impegni economici e la modalità di gestione per ladelle acque reflue del Comune dipresso l’impianto di trattamento di proprietà del centro di ricerca europeo. Secondo l’accordo, Alfa si impegna a versare al Jrc una somma annuale di 69mila euro a cui si aggiungono 50mila destinati a interventi di manutenzione ordinaria e di ammodernamento dell’impianto. Alfa provvederà anche a effettuare due studi, uno relativo al convogliamento delle acque meteoriche (per toglierle dalle reti fognarie) e uno relativo ...