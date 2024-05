Delfes Avellino è seminale playoff - ora c’è Livorno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLavola in semifinaledi Serie B Nazionale. La formazione irpina batte tra le mura amiche la Rucker San Vendemiano, punteggio finale di 76-56 in gara 4 al Pala del Mauro. Partita sempre in mano agli irpini che comandano dalla palla a due favoriti da ottime percentuali di tiro. Cinque gli elementi in doppia cifra per: Verazzo 14; Chinellato 11; Vašl, Fresno e Bortolin 10. Domenica prossima al via la serie in Toscana per il primo atto della semifinale. Del Fes– Rucker San Vendemiano 76-56 (22-15, 25-17, 11-10, 18-14), il tabellino Del Fes: Armando Verazzo 14 (1/3, 3/5), Riccardo Chinellato 11 (4/9, 1/2), Matias Bortolin 10 (4/9, 0/0), Miha VaŠl 10 (2/4, 2/4), Lucas Fresno 10 (1/4, 2/5), Federico Burini 9 ...