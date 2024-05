De Ketelaere lancia in orbita quarto posto l' Atalanta - spareggio vinto 2-1 con la Roma Bologna e Juve aritmeticamente in Champions

BERGAMO (ITALPRESS) – Uno scatto decisivo, un assolo che dà una bella spallata alla corsa Champions. l’Atalanta vince 2-1 contro la Roma , grazie alla doppietta di De Ketelaere ; ai giallorossi non è bastato il rigore segnato da Pellegrini nella ...

Il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha esalta to Charles De Ketelaere , suo giocatore in prestito dal Milan

Charles De Keteleare, ex trequartista del Milan in forza all'Atalanta, si è espresso ai microfoni di 'Dazn' dopo la sfida con la Roma