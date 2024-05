Davide Mondonico Io voglio restare Tifoseria super

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024)è stato uno dei protagonisti in positivo dell’annata dell’Ancona, anche se arrivato solo il 2 gennaio. Lasciato andare – era in prestito ma si poteva trattenere – alla fine dello scorso campionato, il duo Micciola-Colavitto lo ha voluto ad Ancona nel mercato invernale e lo ha riportato in biancorosso, vedendoci molto bene, almeno in questo caso. Es’è ritagliato lo spazio che merita, quello di protagonista al centro della difesa, soprattutto quando ha trovato in Pasini il compagno ideale nello schieramento a quattro. Venerdì scorso è intervenuto sulle frequenze di Radio Tua: "E’ stata una trattativa veloce, volevo tornare qui, sono contento di come sono andate le cose. E mi sono nuovamente trovato bene con tutti, società, compagni, tutta la gente che lavora per l’Ancona. Sicuramente ho ritrovato una squadra ...