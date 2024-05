Dal 1º luglio 2024 arriva la tassa sull' aperitivo

Manca poco al 1 Luglio 2024 , data a partire dalla quale scatterà la fine del mercato tutelato per l’ Energia Elettrica con il conseguente passaggio a quello libero. Né più, né meno di quanto avvenuto già per il gas nei mesi scorsi. Ciò nonostante ...

Nel decreto Superbonus il governo Meloni ha inserito anche due norme che riguardano le cosiddette plastic tax e sugar tax. La prima è stata rimandata al luglio 2026, mentre la seconda dovrebbe entrare in vigore regolarmente da luglio 2024 , ma ...

Torna il Festival del Cinema Italiano al Teatro Greco di Tindari - Torna il Festival del Cinema Italiano al Teatro Greco di Tindari - Torna il Festival del Cinema Italiano al Teatro Greco di Tindari A Patti (Me), dal 2 al 6 luglio, con Gran Galà "Stelle d’argento" Messina, 12 ...

Ermal Meta torna all’Alpàa: concerto in piazza a Varallo il 12 luglio - Ermal Meta torna all’Alpàa: concerto in piazza a Varallo il 12 luglio - Ermal Meta torna all’Alpàa: concerto in piazza a Varallo il 12 luglio. Lo scorso anno l’artista si era esibito al Sacro Monte.

Il cronoprogramma. Primavera-estate: tutte le prossime tappe . Primo impegno i playoff ma come spettatori - Il cronoprogramma. Primavera-estate: tutte le prossime tappe . Primo impegno i playoff ma come spettatori - Pisa protagonista anche agli Europei dal 14 giugno con Marin e Mlakar impegnati. Poi mercato, prestiti e ritiro.