Dai Sottotono al Tambourine Il rap di Tormento tra soul e funk

(Di domenica 12 maggio 2024) Il folk da ballo con le musiche delle tradizioni europee, l’hip hop italiano, le sperimentazioni elettronico-acustiche del trip hop, la canzone d’autore, la spoken music e il rock. Un viaggio musicale a 360 gradi per l’ultima settimana di eventi della stagione indoor aldi Seregno. Il circolo di via Tenca per salutare gli appassionati di musica ha messo in campo un programma fitto. Gli amplificatori si accenderanno già martedì alle 21.30 con l’ultimo appuntamento della rassegna “Folk“: a salire sul palco saranno i FolkMascin, un duo composto da Roberto Gallenda a organetto, violino, percussioni e voce e da Alex Barè a chitarra e voce, con un repertorio balfolk europeo, tra bourrée e gighe. Ingresso 5 euro con tessera Arci. Giovedì alla stessa ora cambio completo di sonorità con un triplo spettacolo che schiererà alcuni nuovi ...