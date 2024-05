Da zingonia Per il campionato torna Carnesecchi

(Di domenica 12 maggio 2024) Contro la Romatra i pali il “paratutto“ Marco, dopo aver lasciato spazio giovedì sera contro il Marsiglia a Juan Musso. Gasperini è riuscito a trovare un perfetto equilibrio tra i due portieri. Il 30enne argentino è diventato da marzo il portiere delle notti europee dove ha sempre avuto un buon rendimento, soprattutto nelle gare di ritorno contro Sporting Lisbona e Liverpool: giocherà lui la finale di Dublino. Ma stasera tocca di nuovo al 24enne romagnolo, titolare ine in Coppa Italia: mercoledì sera a Roma giocherà davanti agli occhi del ct azzurro Spalletti, che dovrebbe chiamarlo come terzo agli Europei.Fab.Car.

Bergamo, 8 marzo 2024 – contro la Juventus domenica sera l’ Atalanta rimette tra i pali il suo portiere para-tutto Marco Carnesecchi . Il 23enne portiere riminese mercoledì sera a Lisbona è rimasto a riposo, per la prima volta dopo tre mesi, per una ...

Bergamo – L’Atalanta che stasera alle 20,45 riceve al Gewiss Stadium il Verona nel Monday night rimette in porta il ‘para-tutto’ Marco Carnesecchi . Il 23enne estremo difensore romagnolo torna titolare dopo aver lasciato il posto in Europa League ...

