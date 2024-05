Da chi era composta la giuria italiana di Eurovision? Da BigMama a Marcello Sacchetta | i nomi

(Di domenica 12 maggio 2024) Da chi eraladegliSong Contest che ha dato 12 punti alla Svizzera e 1 alla Francia? Da una cantante, un compositore, una giornalista, una conduttrice e un ballerino. Nel dettaglio sono stati scelti per questo ruolo:, Maurizio Filardo, Barbara Mosconi, Elena Di Cioccio e. Chi ha scelto ladeve aver pensato: I nostri fantastici cinque hanno dato 1 voto alla Francia, 2 all’Estonia, 3 all’Armenia, 4 alla Germania, 5 all’Austria, 6 alla Svezia, 7 alla Spagna, 8 alla Croazia, 10 all’Irlanda e 12 alla Svizzera, che ha poi vinto facendo incetta di 12 dalle varie giurie. Laera composya da...

