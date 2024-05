Crosetto | Schifato da chi scarica Toti

(Di domenica 12 maggio 2024) 8.25 "Mi fanno ribrezzo persone che speculano su vicende di questo tipo.Ho visto dichiarazioni di un ministro di FI che.Queste cose non le sopporto più". Cosi il ministroa La Stampa."In Italia c'è un clima pesante, preoccupante, che incide in modo intollerabile anche sulla vita personale". Magistratura politicizzata? "Ci sono correnti, quindi è politicizzata". "C'è un potere che non ha più controlli. In cui anche un singolo Pm,se è arrabbiato con qualcuno, può distruggerlo.Suggerisca l'Anm che tipo di controllo serve".

Crosetto rivela cosa succederebbe se l'Italia subisse attacchi come l'Ucraina o Israele - Guido crosetto, Ministro della Difesa, sottolinea la fondamentale necessità della NATO per la sicurezza dell'Italia.

Vannacci: "Se sarò eletto prenderò un'aspettativa, resto un soldato". Il successo del libro e quanto ha guadagnato: "Un milioncino" - Venne etichettato come omofobo, sessista e razzista, persino da crosetto che parlò di farneticazioni personali ("contribuendo a raggiungere quelle 100mila copie"), ma mentre salivano i toni anche le ...

Conte: "Arresti in Liguria confermano che c'è un problema di questione morale. Toti ne tragga conseguenze". E lancia un appello agli elettori - "Ormai c'è un tariffario accreditato da nord a sud, si paga per un voto in campagna elettorale da 10 a 20, fino a 50 euro"