Crollo all’interno del centro commerciale Campania - nessun ferito

(Di domenica 12 maggio 2024) Marcianise.e paura aldi Marcianise, in provincia di Caserta, ma per fortuna non ci sono feriti. L’episodio si è verificato intorno alle 22.30 di ieri, quando le aree commerciali, i negozi e gli store erano già stati chiusi al pubblico, ma in zona erano ancora presenti molte persone. Secondo quanto si apprende, una porzione del controsoffitto nei pressi della piazza centrale della struttura è improvvisamente collassata, cadendo al suolo insieme agli impianti. Fortunatamente,delnon c’erano più né clienti né personale. I primi ad accorgersi dell’accaduto sono stati i vigilanti della azienda che si occupa della security delche ...

Crollo al Centro Commerciale Campania, poteva essere una strage: la Procura apre un’inchiesta - crollo al centro Commerciale Campania, poteva essere una strage: la Procura apre un’inchiesta - MARCIANISE – Poteva essere una strage ecco perché, dopo i rilievi del caso, i giudici vogliono vederci chiaro. È stata aperta così un’indagine, da parte della Procura della Repubblica, sul crollo di ...

Elio: «Non ho mai visto un periodo bigotto e conservatore come questo» - Elio: «Non ho mai visto un periodo bigotto e conservatore come questo» - Lo dice in un’intervista al Corriere, in cui parla anche dell’autismo del figlio («la politica sul tema non è pervenuta»), la vittoria “sottratta” a Sanremo («me l’ha confermato un carabiniere») e il ...

Tragedia sfiorata in un centro commerciale: crolla il soffitto poco dopo la chiusura - Tragedia sfiorata in un centro commerciale: crolla il soffitto poco dopo la chiusura - E' successo nella serata di sabato 11 maggio: per cause ancora in fase di accertamento, all'improvviso ha ceduto il controsoffitto all'interno del centro Com ...