Cristiano Iovino - dalla rissa in discoteca al pestaggio | sarebbe coinvolto anche Fedez

Cosa sappiamo della rissa in discoteca fra Fedez e Cristiano Iovino e cosa c’entra Ludovica Di Gresy - Cosa sappiamo della rissa in discoteca fra Fedez e cristiano Iovino e cosa c’entra Ludovica Di Gresy - sarebbe Ludovica Di Gresy la causa della rissa scoppiata in discoteca fra Fedez e cristiano Iovino: i carabinieri indagano per capire se il rapper era ...

Il mio posto è qui, i registi: “Le storie sull'emancipazione femminile non sono mai abbastanza” - Il mio posto è qui, i registi: “Le storie sull'emancipazione femminile non sono mai abbastanza” - L'intervista a Daniela Porta e cristiano Bortone, registi di Il mio posto è qui, il film con Ludovica Martino e Marco Lombardi. Un inno alla libertà femminile e alla ricerca dell'identità.

Fedez, Ludovica Di Gresy è la ragazza bionda che stava col rapper la sera del pestaggio a Cristiano Iovino: il presunto flirt - Fedez, Ludovica Di Gresy è la ragazza bionda che stava col rapper la sera del pestaggio a cristiano Iovino: il presunto flirt - Lei ormai è «la ragazza bionda che era con Fedez». Si chiama Ludovica Di Gresy, ha 22 anni, è di Milano. Da giorni per gli appassionati di gossip ...