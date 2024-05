Cosmetici dagli scarti alimentari? Cos’è l’upcycle beauty

(Di domenica 12 maggio 2024) Una tendenza che sembra essere in ascesa è quella del, ovvero della creazione dia partire. Si tratta di un’idea che sta accomunando sempre più aziende del settore bellezza e che si basa sul principio che sfrutta la presenza di ingredienti attivi ed efficaci in alcuni alimenti non commestibili. In campo della cosmesi,sembra essere la tendenza del futuro. Partendo da un principio assolutamente in linea con la sostenibilità ambientale, tale idea tende a recuperare gran parte di quel terzo di cibo prodotto annualmente che finisce perduto o nella spazzatura. Del resto come comunica anche la Fao, lo spreco alimentare è una delle problematiche più grandi a livello mondiale, ed è per ...

L’economia circolare è già intorno a noi, anche se non sempre ce ne accorgiamo. È questo il messaggio di fondo da cui nasce The Circle, la mostra che inaugura domani, 21 marzo, a Milano , promossa da Fondazione Cariplo con le Gallerie d’Italia di ...

Il tessuto vegano che dà «una seconda vita agli scarti delle arance e delle pale di fichi d’India» - Il tessuto vegano che dà «una seconda vita agli scarti delle arance e delle pale di fichi d’India» - Questo progetto «è una seconda vita sia per me sia per i sottoprodotti dei frutti che usiamo», dice Adriana Santanocito.

Cosmetici verdi: a che punto siamo Dagli anti-età “in pellicola” agli ingredienti di recupero - cosmetici verdi: a che punto siamo Dagli anti-età “in pellicola” agli ingredienti di recupero - Nuovi sistemi di micro-incapsulazione che risparmiano sull'acqua, detergenti solidi, scarti alimentari e pack riutilizzabili... I cosmetici green sono (già) il futuro della bellezza ...

Cosmetici upcycled: cosa sono e perché saranno così importanti in futuro - cosmetici upcycled: cosa sono e perché saranno così importanti in futuro - Partendo dal concetto “too good to waste”, troppo buono per essere buttato via, è nata l’idea di utilizzare gli scarti delle lavorazioni alimentari come ingredienti di prodotti beauty. Ricchissimi di ...