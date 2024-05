Cos' è la situationship e come uscire da una situazione di stallo in cui ci siamo finiti tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 12 maggio 2024) Per capire la, cos’è, quanto dura e quali impegni implica, basterebbe evocare una delle domande più delicate in una relazione: «ma noi cosa?». Ecco, è proprio questa la domanda che in unanon si fa: bandita, non prevista dal regolamento, cartellino rosso. Urban Dictionary, la costruzione del significato diScrollando lo Urban Dictionary, si scopre che la prima attestazione di questo neologismo inglese risale al 2006: «qualsiasi relazione caratterizzata da uno o più conflitti interpersonali irrisolti, spesso confusa» con il semplice frequentarsi (l’ultima parte della traduzione non è letterale, ma rende meglio l’idea in italiano). Questa prima, generica definizione racchiude già uno degli aspetti più tipici di questo non-legame e cioè il fatto di essere un limbo ...