Convocati Atalanta | una buona notizia per Gasperini - due assenti

Convocati Atalanta , la lista di Gasperini in vista della gara contro la Roma . Le scelte per il match di Serie A di stasera L’ Atalanta ha diramato la sua lista Convocati in vista della gara in casa contro la Roma . RECUPERATO Rafael Toloi. ...

Bergamo. Come ampiamente prevedibile, alla fine Sead Kolasinac non ce la fa. Il bosniaco non è nell’elenco dei convocati diramato da Gian Piero Gasperini per Atalanta-Marsiglia, in programma alle 21 al Gewiss Stadium. Per la semifinale di ritorno ...