Convivere con il dolore - storie di chi soffre di fibromialgia | “Anche i gesti quotidiani diventano difficili”

(Di domenica 12 maggio 2024) Il 12 maggio ricorre la Giornata mondiale della, patologia cronica invalidante che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia, soprattutto donne. Una malattia che non è ancora stata riconosciuta in Italia. Fanpage.it ha raccolto ledi due donne, Martina Sparacio e la vicepresidente Aisf Giusy Fabio, che tra mille difficoltà ci convivono ogni giorno.

Fibromialgia: cos'è, sintomi, possibili terapie. Un nuovo studio indaga i fattori in comune con l'emicrania - La malattia reumatologica, di cui soffrono almeno 2-3 milioni di italiani, attende di essere inserita nei Livelli essenziali di assistenza. Nuove prospettive di diagnosi e cura dalla ricerca ...

Una panchina viola per la fibromialgia a San Giorgio su Legnano: "Il nostro dolore merita riposo" - L'inaugurazione della nuova panchina viola, conclusa al grido di "Non più invisibili", fa seguito ad una serata informativa in municipio con protagonista AISF ...

Giornata mondiale contro la fibromialgia: il paese si colora di viola per un weekend - Orbetello, in provincia di Grosseto, si colora di viola in occasione della Giornata mondiale contro la fibromialgia ...