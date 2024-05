Contrasti artistici e grumi di colore Claudio Elli in mostra

(Di domenica 12 maggio 2024) Le opere di un artista che fonde pittura informale e astratta con materiali come ritagli di giornale, stoffe,di. Quadri giocati sul binomio e il contrasto tra bianco e nero e una presenza minima ma essenziale di rosso, per un risultato originale, affascinante e poetico, all’insegna della sperimentazione costante. È quanto propone ladel pittore caratesedal titolo “In poche parole, racconti“, che si può ammirare oggi e fino a venerdì 24 alla galleria di vicolo Lambro a Monza, a cura di Rosella Fusi e inaugurata ieri sera con una presentazione del critico brianzolo Alberto Moioli. Visite giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19, il sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19. F.L.

