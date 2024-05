Conte | svolta autoritaria -ricorda la P2

(Di domenica 12 maggio 2024) 12.00 "Un patto scellerato, un compromesso di potere per garantire permanenza al governo". Così il leader M5S, al congresso nazionale Anm. "Il quadro complessivo di queste riforme" è "avventurismo politico". Imprime "unache rivela un' assonanza con il piano della P2".Il M5S resta contrario alla separazione delle carriere dei magistrati.Il governo vuole "il magistrato requirente assoggettato al potere politico".Denuncia "perversi intrecci tra politica e affarismo.Respingere attacchi a magistratura"

Antonio Conte è il sogno per la panchina del Napoli , da Gianluca Di Marzio di SKY arriva un’importante aggiornamento sulla trattativa. Mancano cinque giornate al termine del campionato di Serie A. Cinque partite anche per il Napoli , che ha la ...

Conte-Napoli, De Laurentiis vertice con gli agenti: I dettagli dell’operazione - conte-Napoli, De Laurentiis vertice con gli agenti: I dettagli dell’operazione - Il Napoli accelera per Antonio conte: De Laurentiis programma un vertice con l'allenatore e i suoi agenti per trovare l'accordo.

IL MATTINO - ADL rilancia per Conte, ma Manna ha bloccato un altro allenatore - IL MATTINO - ADL rilancia per conte, ma Manna ha bloccato un altro allenatore - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto per quello che concerne il possibile nome del nuovo allenatore del Napoli.

Napoli, col Bologna un'altra vergogna. E adesso De Laurentiis rilancia per Antonio Conte - Napoli, col Bologna un'altra vergogna. E adesso De Laurentiis rilancia per Antonio conte - Spalle al muro. Come mai fino ad adesso. Dopo l’ultimo perverso disastro con il Bologna, De Laurentiis ha deciso che bisogna almeno fare un tentativo disperato perché serve una ...