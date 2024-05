Congresso Anm - il leader M5s Conte | Riforme? Il governo fa avventurismo irresponsabile

(Di domenica 12 maggio 2024) L'ultima giornata delnazionale dell'Associazione nazionale magistrati al Marina Convention Center di Palermo si chiude con l'intervento deldel M5s Giuseppe. Questo meeting "si colloca in un bivio storico per il nostro Paese. Il, che è pur sostenuto da partiti con visioni differenti, ha trovato un punto di equilibrio: il pactum sceleris. Un compromesso di potere per garantire la permanenza al. Ciascun partito ha individuato un pilastro della Costituzione da riscrivere, con il risultato di stravolgere le fondamenta stesse dell'architettura costituzionale. È un compromesso di potere che dobbiamo denunciare.", ha detto il presidente pentastellato citando la riforma del premierato, quella della autonomia e ...

Washington, 15 apr. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esorta to i leader del Congresso ad approvare un disegno di legge che includa 14 miliardi di dollari in aiuti a Israele. In una telefonata per discutere dell’attacco ...

Separazione delle carriere: muro contro muro tra Nordio e Anm. Schlein dice "no" - Separazione delle carriere: muro contro muro tra Nordio e Anm. Schlein dice "no" - Al congresso nazionale dell’Anm ieri è stato il giorno del muro contro muro o, per dirla con le parole del ministro Carlo Nordio, del «dialogo acceso tra ...

La separazione delle carriere diventa ring elettorale. Nordio tende una mano. Le toghe non si fidano - La separazione delle carriere diventa ring elettorale. Nordio tende una mano. Le toghe non si fidano - Al 36° congresso dell’Anm a Palermo va in scena e si ripete il più classico degli scontri tra politica e magistratura ...

Congresso Anm, oggi la chiusura con l'intervento del leader M5s Giuseppe Conte - congresso Anm, oggi la chiusura con l'intervento del leader M5s Giuseppe Conte - Ultima giornata del congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati. Oggi, 12 maggio, al Marina Convention Center di Palermo è atteso il leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte.