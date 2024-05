Confronto sulle riforme Ma l’Anm chiude a Nordio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) "L’indipendenza dei magistrati, giudicanti e requirenti, è un principio non negoziabile. Un dogma. Mai nessuna dipendenza o contiguità col potere esecutivo". La solenne promessa del Guardasigilli Carloal Congresso dell’Associazione nazionale magistrati – convocato a Palermo – non basta a scalfire la permanente contrarietà dei magistrati alla separazione delle carriere. Impensabile la svolta, e il ministro lo sa. Ilavviene almeno in un clima cooperativo. La sala applaude il Guardasigilli, come si conviene, e il Guardasigilli ringrazia. Etichetta a parte, l’impressione è chenavighi a vista. Reduce dal G7 tematico, il ministro della Giustizia cerca di rassicurare. Propone un dialogo "franco e acceso". Invoca "leale collaborazione" e aggiunge: "Il dissenso è il sale della democrazia e tutte le critiche sono ...