Con Draghi al Quirinale saremmo in una botte di ferro per 7 anni

«Ricordo un ultimo incontro con il presidente Draghi in cui sondava la disponibilità della Lega e del centrodestra in generale per un'eventuale sua ascesa al Colle. Alla mia domanda diretta: "In caso di sua elezioni che ne sarà del governo?"» la ...

Commissari Ue, la carta Belloni: così Meloni punta alla Difesa europea - Commissari Ue, la carta Belloni: così Meloni punta alla Difesa europea - Non proprio una riedizione aggiornata dell’elezione per il quirinale del 2022 ma qualcosa che, in fondo, pare avvicinarcisi abbastanza. Dopo settimane in cui il nome dell'ex premier ...

Matteo Renzi: "Vado in Europa per rimanerci. Ma per Draghi ai vertici bisogna evitare gli errori che fecero i suoi consiglieri per il Quirinale" - Matteo Renzi: "Vado in Europa per rimanerci. Ma per draghi ai vertici bisogna evitare gli errori che fecero i suoi consiglieri per il quirinale" - Il leader di Italia Viva spiega alla Stampa che se verrà eletto traslocherà dal Senato a Bruxelles. E nell'intestarsi ...

Meloni, noi oscurantisti per stesse cose che ora dice Draghi - Meloni, noi oscurantisti per stesse cose che ora dice draghi - (ANSA) - PESCARA, 28 APR - "Chi oggi plaude a Enrico Letta e a Mario draghi bollava le nostre critiche come oscurantismo o negazionismo: la verità è che abbiamo sempre avuto ragione noi, non era negaz ...