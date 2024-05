Con Binario 24 riparte la ex stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) Un quartiere da rigenerare, una exferroviaria in rovina, giovani, cittadini, associazioni e cooperative portatrici di idee. Sono questi gli ingredienti di24, un progetto frutto di due anni di ascolto e progettazione partecipata con i cittadini dell’olgiatese per il recupero della ex, in un percorso promosso dal Comune di Olgiate Comasco che ha scelto di acquistare l’immobile e coprogettare i suoi futuri utilizzi con un ampio partenariato e la cittadinanza. Così larinnovata, andrà ad ospitare un centro culturale, a vocazione artistica e aggregativa, prioritariamente dedicato ai giovani. "Con questo progetto – dice il sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti - andremo a restituire alla comunità un luogo di incontro e aggregazione, con una specifica attenzione al coinvolgimento dei ...