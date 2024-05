Comunali - i giochi sono fatti | la sfida di liste e candidati tra impegno e test regionali

(Di domenica 12 maggio 2024) Ci siamo, si entra nel vivo davvero. Tra meno di un mese elezionimolto interessanti per vedere come si comporrà lo scacchiere politico locale, perare il valore delle alleanze e per la prospettiva legata alle elezioniche in Umbria si terranno in autunno prossimo e nel 2025 in Toscana e in Liguria (salvo voto anticipato).185 solo in Toscana i comuni che eleggeranno sindaco e consiglio. Tra questi, 34 le amministrazioni sopra i 15mila abitanti. Gli elettori interessati e che hanno il diritto di recarsi alle urneun milione e 845mila. Tre i capoluoghi di provincia che vanno al voto.Firenze, Prato e Livorno. Per la corsa a Palazzo Vecchiodieci i, sostenuti da 24e da un ...

