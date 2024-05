Come preparare i capelli alla bella stagione? Il focus è sui legami molecolari

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 12 maggio 2024) Il segreto per non ritrovarsi idanneggiati – sfibrati, deboli e increspati – a fine estate è giocare d’anticipo! Con un trattamentodanneggiati profondo, che tocchi direttamente i. La primavera, diventa, così il momento ideale per mettere in atto diverse strategie, anche quotidiane, di benessere per i. Soprattutto per quelli colorati e decolorati. Dallo shampoomaschera, passando per sieri e spray termoprotettori, ogni prodotto di riparazionedanneggiati da usare in questo periodo deve incorporare nutrienti adeguatamente micronizzati e non limitarsi a chiudere le cuticole, agendo solo in ...