Come curare l’orchidea in estate

(Di domenica 12 maggio 2024) Originarie del continente asiatico, le orchidee crescono principalmente nelle zone con un clima umido e caldo. Nello specifico, si sviluppano dalla corteccia degli alberi e le loro radici sono aeree. Per questa ragione non necessitano di terra per crescere. Una delle caratteristiche che contraddistingue questa pianta è la dimensione cospicua dei suoi fiori che presentano una lunga fioritura. Inoltre, occorre considerare cherientra tra le specie monopodiali, dunque dispone di un solo piede vegetativo dal quale si sviluppa verso l’alto, acuendo la lunghezza dello stelo e la quantità di foglie ogni anno. Capita di frequente chemuoia per un’eccessiva quantità d’acqua presente nel vaso. Infatti, necessita di essere innaffiata solo quando la terra risulta completamente asciutta. In linea generale, pur non essendo possibile ...