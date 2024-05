Combinazioni corsa salvezza Serie A - i calcoli | il Sassuolo può retrocedere anche con due vittorie

(Di domenica 12 maggio 2024) Verona esi fanno rimontare nelle partite delle 15 diA e perdono punti preziosi per la: ecco allora di seguito alcunee iprincipali con gli scenari della lotta per non. L’Hellas deve davvero rammaricarsi e non poco: con la vittoria che stava maturando grazie al gol di Swiderski, sarebbe stataaritmetica. Invece, adesso serve una vittoria in una delle prossime due partite, contro la derelitta Salernitana oppure contro l’Inter campione d’Italia ma di certo in vacanza con la testa. Gli scaligeri, pertanto, l’hanno buttata via, ma in ogni caso hanno ottime chance di raggiungere l’obiettivo fra una settimana. Per i neroverdi, invece, è puro psicodramma: la rimonta subita dal Grifone ...

Si infiamma la corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale per Club . La Fifa, sul finire del 2023, ha comunicato in via ufficiale il criterio sul ranking per la qualificazione al Mondiale per Club 2025 , la prima edizione a 32 squadre. Sono ...

Si infiamma la corsa alla qualificazione per il prossimo Mondiale per Club . La Fifa, sul finire del 2023, ha comunicato in via ufficiale il criterio sul ranking per la qualificazione al Mondiale per Club 2025 , la prima edizione a 32 squadre. Sono ...

MotoGP, Marquez: “La partenza una combinazione di concentrazione, rischio e istinto” - MotoGP, Marquez: “La partenza una combinazione di concentrazione, rischio e istinto” - MotoGP: “C'è stata anche fortuna: non pensavo di fare 2°, ma è stata la mia miglior partenza in MotoGP. Anche se tutti parlano della partenza la cosa più importante per me è il passo che ho mostrato d ...

Como e Venezia, chi va in serie A Ecco tutte le combinazioni la promozione diretta (senza i playoff di serie B) - Como e Venezia, chi va in serie A Ecco tutte le combinazioni la promozione diretta (senza i playoff di serie B) - Un venerdì da leoni. È il 10 maggio la serata per cuori forti in Serie B (fischio d’inizio alle 20.30), visto che l’ultima giornata dovrà dare importanti ...

Serie B: Como o Venezia promossi in Serie A se...Bari retrocesso in C se...Tutte le combinazioni dell'ultima giornata - Serie B: Como o Venezia promossi in Serie A se...Bari retrocesso in C se...Tutte le combinazioni dell'ultima giornata - SERIE B - Venerdì sera di fuoco per il campionato cadetto con gli ultimi, attesissimi verdetti. Como e Venezia sono in corsa per la promozione diretta A.