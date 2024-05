(Di domenica 12 maggio 2024) Sfrattati.costretta a chiudere il chiosco-edicola di via Farini che aveva scelto come sede elettorale. A ordinarlo è un provvedimento dirigenziale del, eseguito e notificato dalla polizia locale al candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli. Una questione tecnica ai fini dimento comunale, che senza scendere nel ’burocratese’, semplifichiamo: viene contestata "la decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata a Luca Martignoni, titolare dell’attività di rivendita dei giornali, cessata da tempo – si legge in sintesi nel provvedimento – È altresì vietata la sub-concessione dell’area a qualsiasi titolo nonché l’utilizzo per altro scopo al di fuori della vendita di quotidiani e periodici". Di fatto, quella di, viene ...

Aversa . “I Moderati per Aversa e Noi Aversa ni ribadiscono la ferma determinazione di andare in direzione di una coalizione civica , programmatica , con le forze che sostengono in Provincia il presidente Magliocca. Stiamo registrando numerosi punti di ...

La ‘ Coalizione Volterra Civica ’ si spacca. La lista Civica ‘Per Volterra’, una delle due anime insieme a ‘Uniti per Volterra’ che componeva la Coalizione che si è presentata alle elezioni come unico sfidante al sindaco Giacomo Santi, ha deciso ...

Reggio Emilia, 21 aprile 2024 - “Aria pulita, benessere, casa e lavoro per la gente. Per questo scelto Fabrizio Aguzzoli seriamente. La mia scelta è Ci-vi-ca, Coalizione Ci-ci-ci- Civica , la mia scelta è Civica !”. È il ritornello dell’originale ...

Coalizione Civica sfrattata. Ordinanza del Comune:: "L’edicola non è in regola" - coalizione civica sfrattata. Ordinanza del Comune:: "L’edicola non è in regola" - Il gruppo costretto a chiudere il chiosco di via Farini adibito a sede elettorale. Aguzzoli: "Atto di squadrismo politico, diamo fastidio per il nostro consenso".

Poker di pretendenti per Verucchio. Centrosinistra diviso a Poggio Torriana - Poker di pretendenti per Verucchio. Centrosinistra diviso a Poggio Torriana - In Valmarecchia diverse sfide e coalizioni si delineano per le prossime elezioni comunali, con candidati in corsa e alleanze che delineano un panorama politico variegato e competitivo.

Cinque candidati per il Piemonte. Ecco tutti i nomi per l’8 e 9 giugno - Cinque candidati per il Piemonte. Ecco tutti i nomi per l’8 e 9 giugno - Ammessi (per ora) oltre a Cirio, Pentenero e Disabato, anche Frediani e Costanzo ...