Classifica Giro d’Italia 2024 | Pogacar leader - Tiberi a ridosso della top - Pozzovivo perde quasi 2?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 12 maggio 2024) La nona tappa delnon ha scombussolato lagenerale. Si è arrivati in volata a Napoli e tutti i big sono giunti insieme sul traguardo del capoluogo campano. Lo sloveno Tadejconserva la maglia rosa con addirittura 2’40” di vantaggio sul colombiano e 2’58” sul britannico Geraint Thomas. L’australiano Ben O’Connor è quarto a 3’39”, il belga Cian Uijtdebroeks occupa la quinta piazza a 4’02”. Il nostro Antonioresta al sesto posto a 4’23”, appena davanti a Lorenzo Fortunato (settimo a 5’15”). Di seguito lagenerale delal terminenona tappa. Domani si osserverà il giorno di riposo, si tornerà in scena martedì 14 maggio quando è previsto l’arrivo in ...