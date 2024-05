Cicoria ripassata e hummus | io e mia mamma - cresciute insieme ai fornelli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 12 maggio 2024) Mia, Daniela, è quella che oggi viene definita una «boomer». Figlia degli anni '60, ha imparato a cucinare da bambina per necessità, preparava il sugo per la sorella mentre nonna era al lavoro alla mensa scolastica. Lo ha fatto per quel senso di responsabilità che caratterizza tutte le donne della mia famiglia, poi però ha continuato per amore, trovando un suo modo di stare ai, riuscendo a conferire il suo tocco magico a qualsiasi ricetta: da un semplice sugo di pomodoro a un, il più internazionale dei piatti, qualsiasi cosa faccia porta la sua firma indelebile, inconfondibile. I piatti dili riconoscerei tra mille: sapori semplici, pochi ingredienti, tanto (buon) olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio a insaporire, un po' di peperoncino. Un gusto mediterraneo fino all'osso che ...