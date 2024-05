Ciclismo Allievi Paolo Favero non molla Il campione lombardo conquista la cronometro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Ilconferma la sua leadership nelle prove contro il tempo. L’atleta del team brianzolo GB Junior-Pool Cantù ha colto infatti il successo nellaindividuale di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, in occasione dell’Internazionale Festival Cycling per la categoriaha coperto la distanza di 6,6 chilometri in 7 minuti e 46 secondi avendo ragione per soli tre secondi del veneto Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino Vigna Fiorita). Oltre al trionfo di, la squadra dell’ex professionista Gianluca Bortolami (con un passato nelle giovanili della Polisportiva Molinello di Cesano Maderno) piazza Ivan Colombo in quarta posizione, Ruben Ferrari in sesta e Marco Zoco in ottava. Dan.Vig.