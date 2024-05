Chiariello | Due calciatori erano da mettere fuori rosa - il Napoli ripartirà da tre forse 4 giocatori

(Di domenica 12 maggio 2024) Una prestazione negativa, l’ennesima, del. Contro il Bologna gli uomini di Francesco Calzona non sono riusciti a scardinare la retroguardia del Bologna, con la squadra di Thiago Motta che ha messo sotto gli azzurri e portato a casa tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Ai microfoni di Canale 21, L'articolo

Napoli Bologna , voti e pagelle: Thiago Motta azzecca le scelte dall’inizio e ora sogna la Champions League In molte formazioni della vigilia non doveva giocare . E alla fine, invece, il migliore in campo di Napoli - Bologna è stato il portiere ...

dall’inviato Gianmarco Marchini E’ stata la mano di Ravaglia. Ma anche quella di Thiago Motta. E con queste mani il Bologna può finalmente toccare il cielo. Per vola re davvero, serve però l’ultima mano, quella della Roma : non dovesse vincere ...

Federico Ravaglia , portiere del Bologna , ha analizzato ai microfoni di Dazn la Vittoria in trasferta per 2-0 contro il Napoli. Queste le sue parole: Ravaglia : ci tenevamo e sapevamo che era difficilissimo venire a Napoli Una Vittoria che sa ...

CdS - ADL sconsolato: la reazione dopo Napoli-Bologna è chiara - Altra figuraccia del napoli e Aurelio De Laurentiis è sconsolato, ovviamente, ma guarda avanti. Lo scrive il Corriere dello Sport dopo l'ennesima umiliazione casalinga rimediata stavolta contro il ...

VIOLA METTI LA FRECCIA - Crollato il napoli in casa con il bologna per la Fiorentina è tempo di mettere la freccia e tentare il sorpasso in classifica. Mentre in casa viola si torna con i piedi per terra ...

Napoli-Bologna, le pagelle di Gazzetta - Ravaglia 7.5, Posch 7.5, Lucumi 6.5, Calafiori 7.5, Kristiansen 5.5 Il sito Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in bologna, via Nazario Sauro 8, C.F./PI 03268611203, è ...