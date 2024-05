Che Tempo Che Fa chiude - NOVE gode e Fabio Fazio sfida Amici | focus ascolti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 12 maggio 2024) Quella di quest'anno è stata un'annata straordinaria pere CheChe Fa. Dopo l'addio alla Rai, il conduttore, il cast al completo e il format sono sbarcati a Discovery riscuotendo un grande successo in termini di, di pubblico e di critica facendo diventare il canaleil secondo e a volte il terzo canale più visto delle domeniche sere. La media provvisoria del programma in sè, CheChe Fa, (manca il dato della puntata di stasera che si saprà domani mattina alle ore 10:00) è di 2.144.000 spettatori per uno share del 10.4%. Per quanto riguarda il segmento denominato Il Tavolo, invece, è di 1.191.000 spettatori, share del 9.31%. La puntata vista è stata quella del 3 marzo scorso, con Chiara Ferragni ospite, conquistando il record del 14% di share e ...