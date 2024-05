Che ripresa Dopo l’intervallo il decollo Virtus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024)Bologna 92 Tortona 80 SEGAFREDO : Cordinier 18, Lundberg 15, Belinelli 16, Pajola 4, Mascolo ne, Lomazs ne, Hackett 5, Mickey 6, Polonara 7, Zizic 4, Dunston 8, Abass 9. All. Banchi. TORTONA: Zerini 5, Ross 9, Dowe 11, Candi 2, Tavernelli, Errica, Strautins 10, Baldasso 15, Kamagate, Obasohan 9, Weems 9, Radosevic 10. All. De Raffaele. Arbitri: Attard, Bartoli, Galasso. Note: parziali 27-21; 44-48; 68-56. Tiri da due:Bologna 23/40; Tortona 23/37. Tiri da tre: 9/25; 8/30. Tiri liberi: 19/23; 10/15. Rimbalzi: 40; 33. Gli otto punti realizzati da Tortona nel terzo quarto sono la perfetta sintesi di come si è sviluppata questa prima gara dei quarti tra lae Tortona. Quando difendono i padroni di casa schizzano sul +11 (32-21), mentre quando lasciano l’iniziativa agli ospiti scendono fino al -6 (42-48) ...