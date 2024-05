Challenger Torino - chi parteciperà? Anche Musetti e Sonego a caccia di punti per Parigi 2024

(Di domenica 12 maggio 2024) Ildiandrà in scena dal 14 al 19 maggio sulla terra rossa del capoluogo piemontese. Nel corso della seconda settimana riservata agli Internazionali d’Italia si disputeràquesto torneo parallelo, che assegnerà ben 175ATP al vincitore. Si tratta di uno deidi maggiore impatto per la classifica, proprio come quello giocato poche settimane fa a Cagliari. Alcuni tennisti eliminati prematuramente al Masters 1000 di Roma saranno tra i grandi protagonisti di questo evento. Spicca la presenza di due italiani di punta come Lorenzoe Lorenzo. Il toscano sta affrontando un momento difficile e fatica a carburare nei tornei di prima fascia sull’amato mattone tritato, ma ha i mezzi tecnici per farsi strada. Il piemontese deve ...

“Con Cagliari, Roma e Torino abbiamo tre tornei consecutivi in Italia di altissimo livello. Per me avere l’opportunità di giocare davanti al pubblico italiano è sempre qualcosa di speciale, mi dà una marcia in più”. Lo ha detto Lorenzo Sonego , ...

