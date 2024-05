C’era anche Fedez mentre lo pestavano Cristiano Iovino picchiato selvaggiamente - parlano i testimoni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 12 maggio 2024) Non è sicuramente un periodo felice per, vista la fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Ma adesso arriva per lui una tegola ancora peggiore. Il rapper come sanno tutti ha avviato le pratiche per la separazione. La crisi matrimoniale si sta rivelando un calvario per la coppia vip più famosa d’Italia. L’attenzione sui fatti che riguardano i Ferragnez in questo momento è ancora più alta del solito. Intervisto a Belve nelle scorse settimane,è scoppiato improvvisamente a piangere quando la presentatrice Francesca Fagnani gli ha fatto domande dirette su Chiara e i loro due figli: Leone e Vittoria. Il cantante però nel frattempo ha ripresouna vista sociale da single, soprattutto di notte. Nelle ultime settimane i paparazzi lo hanno beccato più volte in giro con amici e amiche, tra locali e a bordo di super ...