Centro perfetto

(Di domenica 12 maggio 2024) Ad una manciata di chilometri da Conselice, in un’area di una decina di ettari situata lungo via Coronella, sorge una delle più importanti realtà italiane nel settore del tiro a volo, contribuendo di fatto a far conoscere la cittadina romagnola in diverse parti del mondo. Stiamo parlando del Tav Conselice, struttura che, oltre ad ospitare sette campi da tiro in cui è possibile cimentarsi sia nelle specialità olimpiche (’Fossa olimpica’ e ‘Skeet’) sia in quelle non olimpiche (‘Compak’, ‘Elica’ e ‘Trap americano’), dispone di un’armeria per munizioni, di un servizio bar e di un ‘club house’. Fondato nel 1990 grazie a degli appassionati locali, in particolare a Marcello Dradi oggi il Tav Conselice conta sette soci, attuali proprietari di una realtà la cui ‘forza’ la si deve in particolare all’intraprendenza e alla grande passione messe in campo ogni giorno dai suoi attuali gestori, ...