Centri di assistenza sanitaria nella provincia di Firenze | elenco completo e contatti utili

(Di domenica 12 maggio 2024) VINCI Mannori, viale Togliatti 106, Sovigliana Tel. 0571 546867 CERTALDO Al Molino, Via Don Minzoni, 58-60-62 Tel. 0571 668679 EMPOLI Antica Castellani, via del Papa 30 – (in appoggio diurno) Tel. 0571 72039 MONTELUPO FIORENTINO Canneri, dr. Giovanni Bruschi, Corso Giuseppe Garibaldi 31, – Tel. 0571 51042 MONTESPERTOLI Picca, piazza del Popolo 26 – (in apppoggio diurno) Tel. 0571 608014 CASTELFIORENTINO Di Granaiolo, via Niccoli 474 Granaiolo – Tel. 0571 582021 FUCECCHIO Ciardini, viale Sauro 7 (oggi e domani ore 9-13 e 16-20) – Tel. 0571 20056

