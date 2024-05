C’è popolo e popolo in Sahel - e non tutto sta dalla parte giusta

(Di domenica 12 maggio 2024) Dov’è passato ilnei Paesi del? Si tratta dei bambini, i giovani e gli adulti che hanno riempito lo stadio un paio di volte dopo il golpe di fine luglio dell’anno scorso? Oppure dei gruppi di vigilanza nelle rotonde della capitale? O allora delle migliaia di cittadini che hanno ottenuto lanza incondizionata dei militari francesi prima e americani poi nella piazza battezzata della ‘Resistenza’? Parliamo delle qualche decine di militanti delle organizzazioni della società civile che hanno ‘sposato ‘ e ‘orientato’ la causa della giunta? C’è, come dapperin giro per il mondo, beninteso. Coloro che ne accaparrano i vizi e le virtù e coloro che, diciamo così, non ne faranno mai. ...

Papa Francesco: “Il popolo di Dio deve essere in prima linea per rispondere al grido dei poveri” - Papa Francesco: “Il popolo di Dio deve essere in prima linea per rispondere al grido dei poveri” - Nel 1984, dopo il suo primo viaggio in Africa, Giovanni Paolo II diede vita alla Fondazione per alleviare le sofferenze dei popoli provati dalla siccità e dalla desertificazione. La affidò alle cure d ...

