C’è affanno Nelle famiglie sale la sfiducia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 12 maggio 2024) "I dati confermano le attese. Siamo in una situazione di, di crescita tenue". Per Giovanni Bozzini (nella foto), presidente di Cna Lombardia, "l’economia regionale tiene, ma gira molto meno di quanto potrebbe in un contesto macroeconomico più stabile". L’inflazione ha rallentato rispetto a un anno fa, ma non è sufficiente a rilanciare i consumi perché "lescontano un quadro di difficoltà e". Sul fronte delle imprese si viaggia a due velocità: una crescita delle aziende (+0,3% sul 2019) ma una frenata dell’artigianato (-650 chiusure). "È un dato che fa riflettere – osserva Bozzini –. Da mesi, la Cna nazionale chiede di rivedere la disciplina del settore, ridefinendo e aggiornando i criteri che definiscono la qualifica di artigianato". Anche l’occupazione (+1,7% sul 2022 a fine 2023) presenta due volti: ...