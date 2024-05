Catalogna | exit poll - socialisti avanti su indipendentisti

(Di domenica 12 maggio 2024) Secondo glidi Sigma dos per Tve, idel Psc vincerebbero le elezioni politiche in, con 37-40 seggi dei 135 del Parlamento catalano. Glidi Junts per Catalunya sono la seconda forza con 33-36 scranni, da i Esquerra Republicana de Catalunya (Erc), che otterrebbero 24-27 deputati, passerebbe a essere la terza forza politica. L'estrema destra di Vox con 10-11 scranni, sarebbe superata dal Partito Popolare (9-12 seggi) come quarta forza politica. Il partito di estrema destra anti islamista Aliança Catalana entrerebbe nella Camera catalana con 3 seggi.

