Caso Toti - il re del porto arrestato | lo sanno tutti che io sono del Pd

Giovanni Toti non può restare troppo a lungo nel limbo. A parte Matteo Salvini, che vedrebbe le dimissioni come «una resa», nel resto del centrodestra è diffusa la convinzione che un passo indietro del governatore avrebbe risvolti positivi. Anche ...

Articolo pubblicato sabato 11 Maggio 2024, 16:01 La posizione del governo sul Caso di corruzione di Giovanni Toti segue la via del fronte unito. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini ha af ferma to senza alcuna titubanza la sua ...

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è indagato non solo per corruzione, ma anche per falso. Oggi era fissato l'interrogatorio di Aldo Spinelli, imprenditore ai domiciliari, ma i suoi legali non si sono presentati. Matteo Cozzani, capo ...