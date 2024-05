Caso Giovanni Toti - cosa pensano nella maggioranza dell’ipotesi dimissioni del governatore ligure

Il presidente Giovanni Toti è indagato anche per falso . L’accusa emerge dalle carte dell’inchiesta che ha terremotato la Regione Liguria portando ai domiciliari il governatore. L’ipotesi di reato è legata alla gestione delle discariche in provincia ...

Giovanni Toti non può restare troppo a lungo nel limbo. A parte Matteo Salvini, che vedrebbe le dimissioni come «una resa», nel resto del centrodestra è diffusa la convinzione che un passo indietro del governatore avrebbe risvolti positivi. Anche ...

Stasera Rai 3 proporrà una nuova puntata di Report , il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima dei Report age della puntata. Questa sera, 12 maggio 2024, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire ...

Crosetto “Sono schifato da chi scarica Toti” - Crosetto “Sono schifato da chi scarica toti” - 2 minuti per la letturaROMA – “Mi fanno ribrezzo le persone che speculano su vicende di questo tipo, ma so di essere in netta minoranza, anche all’interno del centrodestra. Oggi ho visto le dichiarazi ...

Non solo Toti, ecco i precedenti di presidenti di Regione coinvolti in inchieste giudiziarie - Non solo toti, ecco i precedenti di presidenti di Regione coinvolti in inchieste giudiziarie - Da Del Turco a Marcello Pittella fino a Oliverio del Pd, da Cuffaro a Formigoni fino a Galan e Scopelliti per il centrodestra ...

Toti ai domiciliari, il difensore: “Dimissioni Non prima dell’interrogatorio e un confronto con la maggioranza” - toti ai domiciliari, il difensore: “Dimissioni Non prima dell’interrogatorio e un confronto con la maggioranza” - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...