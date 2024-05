(Di domenica 12 maggio 2024) "Nonostante questo per me sia un momento estremamente drammatico, ovviamente pieno di dolore, di tristezza e di tanta, tanta paura, ci tenevo personalmente a salutare e ringraziareleleche in questo momento mi sono molto vicine e condividono con me ogni giorno la mia sofferenza". Lo ha detto, in un videomessaggio, nel giorno della Festa della Mamma. "Sto ricevendo moltissimi messaggi di supporto dagli italiani che mi danno tanta forza di andare avanti oltre al grandissimo sostegno in questa mia battaglia per ottenere giustizia", ha aggiunto il ragazzo.

Per chi vorrebbe fare volontariato e non sa da dove partire. Ma anche per chi cerca un’associazione valida a cui donare vestiti o cibo. A cui devolvere il 5 X1000 o donare il sangu. Per fare acquisti o doni solidali. Per fare il suo servizio ...

“Ingresso gratuito a tutte le persone di colore per il match casalingo di campionato contro l’Avezzano“. Questa L’iniziativa del Sora Calcio – club militante nel girone F di Serie D – per l’ultima partita della stagione. Lo scorso 21 aprile, il ...

Caso Falcinelli, Matteo: "Grazie a tutte le persone e istituzioni per vicinanza" - Caso Falcinelli, Matteo: "Grazie a tutte le persone e istituzioni per vicinanza" - "Nonostante questo per me sia un momento estremamente drammatico, ovviamente pieno di dolore, di tristezza e di tanta, tanta paura, ci tenevo personalmente a salutare e ringraziare tutte le persone e ...

La pigrizia è il grande equivoco dell’intelligenza artificiale - La pigrizia è il grande equivoco dell’intelligenza artificiale - Un’altra immagine è quella di una società che con l’automobile e gli altri mezzi di trasporto personale, inclusi i monopattini elettrici, si impigrisce sempre di più e poi ha bisogno di fisioterapia e ...

Storia di Maddalena, dalla Sardegna alla Svezia: “Qui la persona viene prima del lavoro, il tempo per vivere è più importante di tutto” - Storia di Maddalena, dalla Sardegna alla Svezia: “Qui la persona viene prima del lavoro, il tempo per vivere è più importante di tutto” - Quando Maddalena Meleddu inizia a studiare e sognare il suo futuro, non immagina che metterà radici in Svezia. Dal suo paese d’origine, nell’entroterra sardo, sogna di trasferirsi in Spagna o nei Cara ...