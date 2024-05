Caserta - crolla tetto del Centro Commerciale Campania di Marcianis - feriti

(Adnkronos) – Paura al Centro Commerciale Campania di Marcianise ( Caserta ), dove è crolla ta una parte del tetto . E' accaduto dopo le 22, si legge in un post pubblicato su Facebook dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. ...

Tempo di lettura: < 1 minutoPoteva essere una vera e propria tragedia ma per fortuna di parla solo di feriti (da verificare numero e condizioni) dopo il crollo di una parte del tetto del centro commerciale ‘Campania’ di Marcianise. Il tutto si ...

Incendio in condominio di via Vanchiglia a Torino, fiamme partite mentre gli operai erano sul tetto: erano in corso lavori di restauro