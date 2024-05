Il ministro alla presentazione del progetto Polis: passaporti alle Poste per i piccoli comuni Caos passaporti ? "Per noi il progetto Polis è molto importante perché cade in un momento di grande sofferenza del Viminale nel gestire la missione del ...

Roma, 1 marzo 2024 – Nel biennio 2022-2023 agenzie di viaggi o e tour operator hanno visto sfumare almeno 300 milioni di ricavi, pari a circa 167mila viaggi , perché i clienti non erano riusciti ad avere in tempo utile il passaporto. Questa la stima ...

«Sui passaporti svolta a favore degli utentiSicurezza, le città non sono sguarnite» - «Sui passaporti svolta a favore degli utentiSicurezza, le città non sono sguarnite» - Sui passaporti rivendica lo «sforzo notevole» per risolvere il caos e i «primi apprezzamenti» degli utenti, sull’immigrazione «l’avvio di un processo di dialogo regionale nel Nord Africa» e l’obiettiv ...

Caos passaporti, accelerazione nei rilasci: +38% ad aprile. Ecco perché - caos passaporti, accelerazione nei rilasci: +38% ad aprile. Ecco perché - I dati del Viminale. Con l’agenda prioritaria online balzo del 54% negli appuntamenti. Il 2024 va verso il record di 3,4 milioni di documenti rilasciati ...

Viaggio a Londra: code interminabili per il controllo dei passaporti - Viaggio a Londra: code interminabili per il controllo dei passaporti - Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati in lunghe code al controllo di frontiera a causa dell’interruzione del visto elettronico a livello nazionale. L’attesa è stata fino a 90 minuti, secondo ...